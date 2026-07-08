Російський удар по Києву: під час гасіння пожежі знайшли тіло загиблої жінки
Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула одна людина. Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі рятувальники виявили тіло жінки
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Станом на 08:30 рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на двох локаціях у Святошинському та Деснянському районах столиці.
Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Було відомо про двох постраждалих.
Як відомо, цієї ночі РФ запустила по Україні 169 дронів, 5 балістичних ракет та дві протирадіолокаційні. Є влучання на 16 локаціях.