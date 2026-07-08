Шестеро постраждалих через атаки РФ на Сумщину: серед них 13-річна дівчина

Фото: Національна поліція

Унаслідок російських атак по Сумській області постраждали шестеро людей. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 31 обстріл території Сумщини. Під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

У Миколаївській громаді внаслідок влучання російського безпілотника у житловий будинок поранення отримали троє жінок віком 67, 64 та 21 рік. Ще дві жінки віком 55 років звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

Крім того, до медичних закладів звернулися троє людей, які постраждали внаслідок попередніх російських обстрілів: 13-річна дівчина з Білопільської громади, 58-річний чоловік із Чернеччинської громади та 57-річна жінка із Середино-Будської громади.

В інших громадах області внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, цивільні автомобілі, гаражі, заклади освіти, культури та охорони здоров’я, магазини й об’єкти критичної інфраструктури.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські війська під ранок 8 липня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру.