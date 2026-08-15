Мир за будь-яку ціну – це не стратегія

Мир – це ситуація, коли противник розуміє, що новий напад коштуватиме йому більше, ніж він здатен отримати

Мир – це ситуація, коли противник розуміє, що новий напад коштуватиме йому більше, ніж він здатен отримати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Останнім часом дедалі частіше доводиться чути начебто дуже прагматичну аргументацію: війна виснажує Україну, людей стає менше, економіка руйнується, інфраструктура зношується, тому треба припиняти війну, навіть якщо ціною такого припинення стануть територіальні поступки.

На перший погляд усе логічно. Крім одного: з правильної констатації проблеми робиться висновок, який із неї зовсім не випливає.

Так, війна має страшну ціну. Так, Україна не може воювати нескінченно. Так, демографія, економіка, мобілізаційний ресурс і суспільна стійкість мають свої межі. І так, будь-яка війна зрештою закінчується політичним рішенням.

Але питання ніколи не стояло і не стоїть між "війною" та "миром". Питання в іншому: який саме мир і що буде наступного дня після його підписання?

Я не маю жодного сакрального ставлення до лінії фронту. Територія важлива, але держава, люди та здатність України існувати важливіші. Саме тому будь-який компроміс можна і треба обговорювати. Але компроміс має сенс лише тоді, коли він реально зменшує загрозу, а не просто відкладає наступну війну на декілька років.

Бо віддати територію можна швидко. Повернути її потім – надзвичайно важко. А повернути втрачену стратегічну позицію іноді неможливо взагалі.

Тому мене значно менше цікавить питання, де проходитиме тимчасова лінія розмежування, ніж відповіді на інші питання:

Чи зберігає Україна сильні Збройні Сили?

Чи має право і можливість переозброюватися?

Чи продовжує розвивати власний ВПК і далекобійні спроможності?

Чи отримує реальні, а не декларативні гарантії безпеки?

Хто і яким чином вступає в дію, якщо росія порушує угоду?

Що відбувається із санкціями?

Чи відмовляється москва від претензій на решту України?

Чи не перетворюється "мирна угода" на механізм нашого поступового роззброєння?

Ось предмет серйозної дискусії.

Все інше – красиві слова. Мене також не переконує аргумент, що удари по росії нібито лише "згуртовують росіян", а тому не мають сенсу. Завдання війни полягає не в тому, щоб перевиховати російське суспільство. Завдання – зменшувати здатність противника вести війну: знищувати військове виробництво, логістику, паливо, склади, командні пункти, авіацію та іншу військову інфраструктуру. Чи достатньо ми це робимо і наскільки ефективно –окреме питання.

Так само небезпечно переконувати себе, що путін нібито не хоче всієї України лише тому, що сьогодні не має достатньо сил для її окупації. У 2022 році росія також не мала достатнього угруповання для контролю над Україною, але це не завадило їй піти на Київ і спробувати знищити українську державність. Не треба плутати наміри противника з його поточними можливостями.

І ще одне.

Я категорично проти логіки "воювати до останнього українця". Держава, яка не рахує власних людей, приречена. Потрібно берегти армію, змінювати систему мобілізації, підвищувати якість командування, боротися з корупцією, розвивати технології, максимально замінювати людей машинами і нарешті почати ставитися до людського ресурсу як до найціннішого, а не безкінечного.

Але так само небезпечно інше: втомившись від війни, назвати будь-яку паузу миром.

Ми вже проходили Мінські домовленості. Вони дали нам час – і це було важливо. Але вони не змінили стратегічної мети кремля. Війна повернулася у значно більшому масштабі.

Тому переговори потрібні. І вести їх треба. Я взагалі не бачу суперечності між тим, щоб бити противника на фронті, нищити його військовий потенціал у тилу й одночасно вести переговори.

Саме так держави і воюють.

Але переговори – це не прохання "припиніть стріляти". Це ще один інструмент війни.

Мир – це не підпис під папером.

Мир – це ситуація, коли противник розуміє, що новий напад коштуватиме йому більше, ніж він здатен отримати.

Тому для мене формула достатньо проста.

Не "війна до переможного кінця". Не "мир за будь-яку ціну". А припинення війни на таких умовах, які збережуть Україну, її армію, її суб'єктність і здатність завтра захистити себе.

Бо можна втратити територію і зберегти державу. Можна тимчасово зупинити війну і виграти час. А можна під виглядом миру створити умови для наступної, значно небезпечнішої війни. Саме цю різницю сьогодні треба бачити.

І, мабуть, на цьому варто поставити крапку: я за переговори і за якнайшвидше завершення війни. Але завершити війну – не означає просто перестати стріляти. Завершити війну означає зробити так, щоб росія не могла через кілька років почати її знову з кращих для себе позицій.

Усе інше – не стратегія миру. Це лише ставка на те, що наступного разу нам пощастить більше.