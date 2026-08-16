На Харківщині чоловік загинув від удару струмом на риболовлі

Фото: поліція Харківської області

15 серпня у місті Люботин Харківської області сталася трагедія під час риболовлі. 25-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

За попередніми даними, чоловік рибалив на одному зі ставків міста та перебував у воді. Під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

Унаслідок контакту чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, що у Дніпрі на житловому масиві Придніпровський сталася трагедія на водоймі – загинула жінка. Нещасний випадок стався вдень 11 серпня.