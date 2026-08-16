ЗСУ вразили ракетний підрозділ у окупованому Криму та міст на Запоріжжі

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews .

За даними Генерального штабу, українські військові уразили район зосередження ракетного підрозділу РФ у Резервному в окупованому Криму.

Також Сили оборони завдали удару по залізничному мосту поблизу Світлодолинського Запорізької області. Російські війська використовували його для військової логістики та переміщення особового складу.

Крім того, українські захисники уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

Нагадаємо, що у ніч на 15 серпня Сили оборони уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ та аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області.