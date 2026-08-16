На Одещині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки

Фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на півдні Одеської області зросла до двох людей

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews .

За його словами, по медичну допомогу звернувся ще один постраждалий.

Внаслідок атаки також пошкоджено територію двох непрацюючих підприємств. Наразі на місцях триває ліквідація наслідків російського удару.

Раніше Кіпер повідомив, що ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках.

За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей.