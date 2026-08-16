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16 серпня 2026, 13:27

На Рівненщині неповнолітня на мотоциклі збила дівчину-пішохода

16 серпня 2026, 13:27
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Фото: поліція Рівненської області
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У селі Половлі на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 14 серпня на вулиці Лесі Українки, травмувалися дві неповнолітні — водійка мотоцикла та пішохідка

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 16-річна жителька села Степангород, керуючи мотоциклом Loncin, не врахувала дорожню обстановку та не обрала безпечної швидкості руху. У результаті вона наїхала на 14-річну місцеву жительку, яка йшла краєм проїзної частини.

За словами водійки, її засліпив автомобіль, який рухався назустріч, через що вона втратила керування.

Внаслідок ДТП обидві неповнолітні отримали травми. У них діагностували закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, забої та осаднення.

Поліцейські встановили, що 16-річна кермувальниця була без мотошолома та не мала посвідчення водія.

Наразі вирішується питання про притягнення неповнолітньої водійки до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.

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