На Рівненщині неповнолітня на мотоциклі збила дівчину-пішохода

Фото: поліція Рівненської області

У селі Половлі на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 14 серпня на вулиці Лесі Українки, травмувалися дві неповнолітні — водійка мотоцикла та пішохідка

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, 16-річна жителька села Степангород, керуючи мотоциклом Loncin, не врахувала дорожню обстановку та не обрала безпечної швидкості руху. У результаті вона наїхала на 14-річну місцеву жительку, яка йшла краєм проїзної частини.

За словами водійки, її засліпив автомобіль, який рухався назустріч, через що вона втратила керування.

Внаслідок ДТП обидві неповнолітні отримали травми. У них діагностували закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, забої та осаднення.

Поліцейські встановили, що 16-річна кермувальниця була без мотошолома та не мала посвідчення водія.

Наразі вирішується питання про притягнення неповнолітньої водійки до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.