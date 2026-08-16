У Рівному невідомі кинули гранату на територію будинку топменеджера столичного ТОВ

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному поліція встановлює особу, яка 14 серпня кинула гранату на подвір’я місцевого жителя. Внаслідок вибуху пошкоджені фасад будинку та автомобіль Volvo

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Про інцидент до поліції 15 серпня близько 08:15 повідомив 75-річний рівнянин. Чоловік розповів правоохоронцям, що вибух стався напередодні, 14 серпня близько 22:30. Втім, одразу звертатися до поліції він не став.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці вилучили уламки гранати, які направлять на експертизу.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, а також ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження з боєприпасами.

Працівники карного розшуку встановлюють особу та мотиви причетного до вибуху.

Нагадаємо, що у неділю, 19 липня, до поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка в селі Великий Щимель Корюківського району.

Підліток знайшов невідомий боєприпас та приніс його додому. У руках 16-річного хлопця здетонував запал для підриву гранати, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.