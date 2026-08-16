У Рівному невідомі кинули гранату на територію будинку топменеджера столичного ТОВ
У Рівному поліція встановлює особу, яка 14 серпня кинула гранату на подвір’я місцевого жителя. Внаслідок вибуху пошкоджені фасад будинку та автомобіль Volvo
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Про інцидент до поліції 15 серпня близько 08:15 повідомив 75-річний рівнянин. Чоловік розповів правоохоронцям, що вибух стався напередодні, 14 серпня близько 22:30. Втім, одразу звертатися до поліції він не став.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці вилучили уламки гранати, які направлять на експертизу.
За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, а також ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження з боєприпасами.
Працівники карного розшуку встановлюють особу та мотиви причетного до вибуху.
Нагадаємо, що у неділю, 19 липня, до поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка в селі Великий Щимель Корюківського району.
Підліток знайшов невідомий боєприпас та приніс його додому. У руках 16-річного хлопця здетонував запал для підриву гранати, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.