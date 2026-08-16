Кривавий удар по центру Сум: ворожий дрон спалив цивільне авто, є загиблий і поранена
Пізно ввечері 15 серпня у центральній частині Сум російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок удару автомобіль загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна отримала травми.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, що вдень 15 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
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