Ракетний удар по "АрселорМіттал Кривий Ріг": наслідки та жертви

Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 16 серпня російські війська завдали ракетного удару по гірничо-металургійному підприємству в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула людина, ще 14 людей отримали поранення

Про це йдеться у повідомленні ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", передає RegioNews .

Спочатку на підприємстві повідомляли про 13 постраждалих працівників та співробітників підрядних організацій. Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що загалом травмувалися 14 людей, 11 із них госпіталізували. Один із потерпілих, 48-річний чоловік, перебуває у важкому стані.

Під час пошуково-рятувальних робіт із-під завалів деблокували тіло 44-річного чоловіка, який раніше вважався зниклим безвісти.

Внаслідок російського удару на підприємстві пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва. Частину виробничих процесів довелося зупинити.

На підприємстві запровадили план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці працюють пожежники, рятувальники, працівники охорони праці та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу у медичних закладах міста.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а також можливі строки й обсяг відновлення виробництва.

Крім того, внаслідок атаки у Кривому Розі пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини.

На підприємстві наголосили, що є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості, та засудили російський удар.

Це не перша атака на підприємство. У 2022 році внаслідок російського ракетного удару було зруйновано сортопрокатний цех, тоді загинув працівник заводу.

Нагадаємо, що вдень 15 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.