Ілюстративне фото: pixabay

У лікарнях обласного центру рятують життя 82 запоріжцям, постраждалим внаслідок російських обстрілів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Вік госпіталізованих – від 5 до 96 років. Наразі 20 поранених перебувають у тяжкому стані. Серед них четверо дітей: 5=річний хлопчик, дві 14-річні дівчинки та 16-річна дівчина.

Стан 62 постраждалих лікарі оцінюють як середньої важкості.

Усім госпіталізованим медики надають необхідну допомогу, працюючи у складних умовах і під великим навантаженням.

Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район.