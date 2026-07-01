Ілюстративне фото: pixabay

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Найскладніша ситуація зафіксована на Сумщині – через пошкодження енергооб'єктів тут без світла перебуває найбільша кількість абонентів. Ремонтні роботи тривають цілодобово.

Крім того, через негоду знеструмлені понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням живлення.

Через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, 1 липня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються обмеження. Діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Споживачів закликають, за можливості, користуватися енергоємними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00, а у вечірній період максимального навантаження, з 16:00 до 23:00, ощадливо споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та уникнути запровадження більш жорстких обмежень.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59 та 151 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили ракету Х-59 та 130 безпілотників.