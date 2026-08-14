22:55  13 серпня
Близько 60 ударів за добу: на Дніпропетровщині ворог атакував чотири райони, є постраждалі
22:35  13 серпня
На Волині влаштували "туризм для ухилянтів" за 3 тисячі
20:38  13 серпня
На Дніпропетровщині затримали п'яного водія баггі, який на смерть насмерть збив 11-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2026, 01:35

Співачка Наталка Карпа зізналась, коли в її шлюбі почались проблеми

14 серпня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Наталка Карпа розповіла, що в її шлюбі з військовим Євгеном Тєрєховим, проблеми почались ще під час пандемії коронавіруса. Це сталось, коли їхній доньці було 1,5 роки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як згадує Наталка Карпа, під час пандемії вона із донькою поїхала до Львова, а її чоловік лишився в столиці. Тоді вона вважала, що відстань пішла на користь шлюбу. Однак згодом вона змінила думку.

"Мені здається, що це тоді зіграло не на руку, тому що це одна з таких, напевно, тих самих тріщинок. Я не розуміла в той час, що відбувається. Я не розуміла, що трапляється з моєю родиною. Вона просто йде по швах. Просто в один момент все тріснуло", - каже Натталка Карпа.

Співачка розповіла, що в такому стані вони з чоловіком були ще кілька років. Проте врешті її чоловік сам прийшов до неї та сказав, що зробить все, щоб повернути родину. В результаті їм це вдалось.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова розповіла, яку б нерухомість вона отримала у випадку розлучення з її чоловіком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я готуюсь до суду": дружина відомого ведучого заявила про побиття у шлюбі
13 серпня 2026, 01:55
Пісня співачки FIЇNKA налякала росіян
13 серпня 2026, 01:35
Співак ENLEO пояснив, чому він зник зі сцени
13 серпня 2026, 00:55
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Співак MÉLOVIN зізнався, чи повернувся він до алкоголю
14 серпня 2026, 00:55
Танцівниця Олена Шоптенко зізналась, чи повернеться вона в Україну
14 серпня 2026, 00:35
Ціни на пальне обвалились: як змінились ціни на АЗС
13 серпня 2026, 23:55
На Буковині жінка замість соцдопомоги отримала мінус по карті
13 серпня 2026, 23:35
У Львові чоловік осквернив фігуру Матері Божої
13 серпня 2026, 23:15
Близько 60 ударів за добу: на Дніпропетровщині ворог атакував чотири райони, є постраждалі
13 серпня 2026, 22:55
На Одещині заманили неповнолітню в авто, вивізли за місто та зґвалтували
13 серпня 2026, 22:50
На Волині влаштували "туризм для ухилянтів" за 3 тисячі
13 серпня 2026, 22:35
На Рівненщині внаслідок зіткнення зі сміттєвозом загинув водій електроскутера
13 серпня 2026, 22:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »