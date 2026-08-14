Співачка Наталка Карпа зізналась, коли в її шлюбі почались проблеми

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Співачка Наталка Карпа розповіла, що в її шлюбі з військовим Євгеном Тєрєховим, проблеми почались ще під час пандемії коронавіруса. Це сталось, коли їхній доньці було 1,5 роки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як згадує Наталка Карпа, під час пандемії вона із донькою поїхала до Львова, а її чоловік лишився в столиці. Тоді вона вважала, що відстань пішла на користь шлюбу. Однак згодом вона змінила думку.

"Мені здається, що це тоді зіграло не на руку, тому що це одна з таких, напевно, тих самих тріщинок. Я не розуміла в той час, що відбувається. Я не розуміла, що трапляється з моєю родиною. Вона просто йде по швах. Просто в один момент все тріснуло", - каже Натталка Карпа.

Співачка розповіла, що в такому стані вони з чоловіком були ще кілька років. Проте врешті її чоловік сам прийшов до неї та сказав, що зробить все, щоб повернути родину. В результаті їм це вдалось.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова розповіла, яку б нерухомість вона отримала у випадку розлучення з її чоловіком.