Вечірня атака на Краматорську громаду: 1 людина загинула і 15 поранених

Фото: Донецька ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.

У проміжку з 20:30 до 20:56 росіяни вісім разів атакували Краматорськ та селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби.

У Краматорську зафіксовано влучання у житловій забудові. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо інших руйнувань наразі уточнюється.

На місцях працюють усі відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу, а фахівці встановлюють остаточні наслідки російської атаки.

Нагадаємо, в четвер, 13 серпня, у Слов'янську, близько 10:45, ворог ударив БпЛА "Молнія-2" по ринку "Лісний". Відомо про трьох поранених жінок.

У ніч на 13 серпня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.