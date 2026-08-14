Вечірня атака на Краматорську громаду: 1 людина загинула і 15 поранених
Увечері 13 серпня російські війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.
У проміжку з 20:30 до 20:56 росіяни вісім разів атакували Краматорськ та селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби.
У Краматорську зафіксовано влучання у житловій забудові. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо інших руйнувань наразі уточнюється.
На місцях працюють усі відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу, а фахівці встановлюють остаточні наслідки російської атаки.
Нагадаємо, в четвер, 13 серпня, у Слов'янську, близько 10:45, ворог ударив БпЛА "Молнія-2" по ринку "Лісний". Відомо про трьох поранених жінок.
У ніч на 13 серпня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.