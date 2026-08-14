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14 серпня 2026, 07:58

Наслідки атак дронів на Дніпропетровщину: поранені чотири людини, серед яких двоє підлітків

14 серпня 2026, 07:58
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Фото: ОВА
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У ніч на 14 серпня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Ворожими ударами понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобілі.

Постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. У важкому стані до лікарні доправили 63-річного чоловіка. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець, лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня російські окупанти завдали удару по території Запорізького району. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина.

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