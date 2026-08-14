Співак MÉLOVIN зізнався, чи повернувся він до алкоголю

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Співак MÉLOVIN тривалий час не п'є алкоголь. Зокрема, це пов'язано з його діабетом

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

MÉLOVIN зізнався, що він раніше не міг пити помірно. Через це у нього погіршилось здоров'я. Зокрема, були проблеми з печінкою, а згодом йому діагностували діабет.

Наразі він зізнався, що не планує повертатись до алкоголю після трьох років відмови від таких напоїв. MÉLOVIN зазначив, що без алкоголю він став відкритішим до людей, а його здоров'я стало краще. Зокрема, у нього покращилися сон і витривалість.

Нагадаємо, раніше артист розповідав, як він переживав розрив із нареченим.