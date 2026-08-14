Співак MÉLOVIN зізнався, чи повернувся він до алкоголю
Співак MÉLOVIN тривалий час не п'є алкоголь. Зокрема, це пов'язано з його діабетом
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
MÉLOVIN зізнався, що він раніше не міг пити помірно. Через це у нього погіршилось здоров'я. Зокрема, були проблеми з печінкою, а згодом йому діагностували діабет.
Наразі він зізнався, що не планує повертатись до алкоголю після трьох років відмови від таких напоїв. MÉLOVIN зазначив, що без алкоголю він став відкритішим до людей, а його здоров'я стало краще. Зокрема, у нього покращилися сон і витривалість.
Нагадаємо, раніше артист розповідав, як він переживав розрив із нареченим.
"Я готуюсь до суду": дружина відомого ведучого заявила про побиття у шлюбіВсі новини »
13 серпня 2026, 01:55Пісня співачки FIЇNKA налякала росіян
13 серпня 2026, 01:35Співак ENLEO пояснив, чому він зник зі сцени
13 серпня 2026, 00:55
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Танцівниця Олена Шоптенко зізналась, чи повернеться вона в Україну
14 серпня 2026, 00:35Ціни на пальне обвалились: як змінились ціни на АЗС
13 серпня 2026, 23:55На Буковині жінка замість соцдопомоги отримала мінус по карті
13 серпня 2026, 23:35У Львові чоловік осквернив фігуру Матері Божої
13 серпня 2026, 23:15Близько 60 ударів за добу: на Дніпропетровщині ворог атакував чотири райони, є постраждалі
13 серпня 2026, 22:55На Одещині заманили неповнолітню в авто, вивізли за місто та зґвалтували
13 серпня 2026, 22:50На Волині влаштували "туризм для ухилянтів" за 3 тисячі
13 серпня 2026, 22:35На Рівненщині внаслідок зіткнення зі сміттєвозом загинув водій електроскутера
13 серпня 2026, 22:24Полк "Скеля" перейшов під оперативне керівництво корпусу "Азов"
13 серпня 2026, 21:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »