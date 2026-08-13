На Буковині жінка замість соцдопомоги отримала мінус по карті
На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Це сталось, коли вона хотіла отримати соціальну допомогу
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
52-річна жителька області в соцмережі отримала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Вона перейшла за посиланням та ввела свої персональні дані. Проте згодом з її картки списали майже 47 тисяч гривень.
"Правоохоронці закликають громадян довіряти інформації про соцвиплати та одноразову грошову допомогу тільки на офіційних сайтах установ і державних сервісів, водночас - не переходити за сумнівними посиланнями та у жодному разі не розголошувати дані банківських рахунків", - радять громадянам.
Нагадаємо, раніше правоохоронці попередили про нову схему вербування. Українцям дзвонять нібито від СБУ та починають на них тиснути.