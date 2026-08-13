На Буковині жінка замість соцдопомоги отримала мінус по карті

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На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Це сталось, коли вона хотіла отримати соціальну допомогу

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

52-річна жителька області в соцмережі отримала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Вона перейшла за посиланням та ввела свої персональні дані. Проте згодом з її картки списали майже 47 тисяч гривень.

"Правоохоронці закликають громадян довіряти інформації про соцвиплати та одноразову грошову допомогу тільки на офіційних сайтах установ і державних сервісів, водночас - не переходити за сумнівними посиланнями та у жодному разі не розголошувати дані банківських рахунків", - радять громадянам.

Нагадаємо, раніше правоохоронці попередили про нову схему вербування. Українцям дзвонять нібито від СБУ та починають на них тиснути.