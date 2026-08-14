10 серпня 2026

Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше

Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення