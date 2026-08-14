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14 серпня 2026, 07:04

Росіяни вдарили по Запорізькому району: постраждали жінка та 5-річна дитина

14 серпня 2026, 07:04
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В ніч на 14 серпня російські окупанти завдали удару по території Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворожий удар прийшовся по дорозі поруч із автомобілем. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Внаслідок атаки постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати енергооб'єкти у Запорізькій області. Внаслідок російських ударів 13 серпня були знеструмлені Кушугум та Михайлівка.

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