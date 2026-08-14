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14 серпня 2026, 00:35

Танцівниця Олена Шоптенко зізналась, чи повернеться вона в Україну

14 серпня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Танцівниця Олена Шопленко ще на початку повномасштабного вторгнення танцівниця виїхала з сином Олексієм до Відня. Вона чесно розповіла, чи планує вона повертатись

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олени Шоптенко, її бажання повернутись в Україну недостатньо. Вона зазначила, що хотіла б повернутись, але буде враховувати те, як буде краще для її сина.

"Дуже важке і болюче питання. Якщо дозволить безпекова ситуація, я б хотіла повернутись. Проте остаточне рішення прийматиму по факту і з огляду не тільки на мої бажання, а й на те, як краще буде для сина, який і так пережив достатньо стресу під час несподіваного переїзду та адаптації у новій країні" - каже Олена Шоптенко.

Вона зазначила, що сама довго не могла звикнути до статусу емігрантки та особливостей іншої країни. Однак зараз вона активно облаштовує там життя та працює.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко розповіла про розлучення з чоловіком. За її словами, це сталось ще до повномасштабного вторгнення. Водночас вона зізналась, що це було нелегко, як і будь-який розрив з людьми.

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