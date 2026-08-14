Рекорд із травня 2022 року: у липні російські атаки вбили 437 цивільних

Ілюстративне фото: ДСНС

У липні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 437 цивільних людей, ще 2610 отримали поранення. Це найбільша кількість цивільних жертв за один місяць із травня 2022 року

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН, передає RegioNews.

Порівняно з червнем 2026 року кількість цивільних жертв зросла на 30%, а в порівнянні з липнем 2025-го – на 70%.

Рекордним став і показник серед дітей. У липні загинули 17 дітей, ще 166 були поранені. Це найвищий місячний показник дитячих жертв із квітня 2022 року.

Основною причиною загибелі та поранень цивільних залишалися удари далекобійною зброєю – ракетами та безпілотниками. На них припало 38% усіх цивільних жертв. Більшість постраждалих була у містах, розташованих далеко від лінії фронту.

Водночас кількість цивільних жертв від авіаударів керованими авіабомбами у липні зросла на 143% порівняно з червнем. Внаслідок таких атак загинули 105 людей, ще 753 отримали поранення. За даними ООН, авіаудари стали другою за значущістю причиною цивільних втрат.

Окремо Місія зафіксувала рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість жертв від ударів дронами малої дальності поблизу лінії фронту. На такі атаки припало 27% усіх цивільних жертв – 111 загиблих і 710 поранених.

Найбільше загиблих і поранених у липні задокументували в Києві, а також Херсонській, Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, посилилися атаки на морські судна та портову інфраструктуру в Одеській і Миколаївській областях. Щонайменше 39 таких ударів призвели до загибелі 19 людей і поранення ще 25.

За оцінкою ООН, зростання кількості цивільних жертв свідчить про подальше посилення інтенсивності атак із застосуванням потужної зброї.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів"

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