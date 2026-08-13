Ціни на пальне обвалились: як змінились ціни на АЗС

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В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході регулярно "скачуть" цінники на АЗС. Останні тижні після подорожчання ціни почали стрімко падати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 13 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,94 гривні за літр (-0,33 гривні);

бензин А-95 – 80,72 гривні за літр (-0,28 гривні);

бензин А-92 – 77,06 гривні за літр (-0,74 гривні);

дизпальне – 92,48 гривні за літр (-0,05 гривні);

автогаз – 43,62 гривні за літр (+0,02 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.