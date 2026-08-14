Удар дронами по Житомирщині: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та підприємство
Російські загарбники 14 серпня атакували безпілотником об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство у Житомирській області
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загиблих і постраждалих немає.
На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння.
Правоохоронці документують наслідки російської атаки та фіксують чергові воєнні злочини РФ.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 39 обстрілів по 28 населених пунктах Сумської області. Ворог завдавав ударів із використанням КАБів, ударних та FPV-дронів, артилерії, мінометів та РСЗВ. Загинула 63-річна жінка. Ще п'ятеро людей отримали поранення.