Фото: ДСНС

Трагедія сталася 27 червня у Золочівському районі на Львівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

О 22:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час купання в озері зник під водою 15-річний хлопець.

За допомогою рятувального човна надзвичайники проводили обстеження акваторії озера та пошуки підлітка.

О першій годині ночі 28 червня тіло загиблого підлітка знайшли, витягли на берег та передали працівникам поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі трагедії.

Нагадаємо, на Буковині батька та трьох дітей, яких шукали добу на річці Дністер, знайшли мертвими.