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14 серпня 2026, 07:31

Ворожі удари по чотирьох районах Сумщини: загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені

14 серпня 2026, 07:31
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби російські війська здійснили 39 обстрілів по 28 населених пунктах Сумської області. Ворог завдавав ударів із використанням КАБів, ударних та FPV-дронів, артилерії, мінометів та РСЗВ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під вогнем опинилися Сумський, Шосткинський, Конотопський та Охтирський райони.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинула 63-річна жінка. Ще п’ятеро людей отримали поранення – жінки віком 40, 41 та 46 років, а також чоловіки 24 та 62 років. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки.

У Сумській громаді внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний будинок, електрощитові та АЗС.

У Миколаївській громаді пошкоджені будинок, склад, авто, наземний роботизований комплекс та лінію електропередач.

У Тростянецькій громаді зазнала пошкоджень залізнична техніка та складські приміщення.

У Зноб-Новгородській, Ямпільській та Хутір-Михайлівській громадах пошкоджено житловий сектор та інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня російські окупанти завдали удару по території Запорізького району. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина.

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