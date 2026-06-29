Фото: ДСНС

Трагічний випадок стався 28 червня в селі Шипинці у Чернівецькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Компанія з п'ятьох підлітків перебувала у воді на річці Прут. Під час купання один із них – 16-річний житель селища Лужани – зник під водою.

О 20:54 водолази виявили тіло зниклого підлітка. Його знайшли на глибині 3,5 метра та на відстані близько 20 метрів від ймовірного місця утоплення. Тіло загиблого підняли на берег і передали працівникам поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Ще одному хлопцеві з компанії медики, які прибули на виклик, надали допомогу через надто тривале перебування у холодній воді.

Нагадаємо, 27 червня на Львівщині під час купання в озері потонув 15-річний хлопець. Тіло загиблого підлітка знайшли вночі.