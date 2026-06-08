100 тисяч доларів за вбивство: в Україні зірвали замах на посадовця ГУР

Фото: Національна поліція

Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, 38-річного мешканця Києва, який раніше мав судимості за майнові злочини, було завербовано представниками спецслужб РФ. Йому обіцяли 100 тисяч доларів США за організацію вбивства посадовця ГУР, з яких 10 тисяч доларів він отримав як аванс.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний збирав детальну інформацію про потенційну жертву – маршрути пересування, щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та інфраструктуру навколо.

Для реалізації злочину він розглядав використання FPV-дрона та шукав виконавця з відповідними навичками керування безпілотниками.

Завершити підготовку замаху він не встиг – правоохоронці затримали його на етапі реалізації злочину. Під час обшуку вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 КК України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Йому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

У Нацполіції не розкривають імені посадовця, на якого готувався замах.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, імовірною ціллю був представник з питань стратегічної комунікації ГУР МО України, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радник керівника Офісу Президента Андрій Юсов.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали двох російських агентів, які готували замах на генерала ЗСУ. Встановлено, що фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і погодили з російськими спецслужбістами план вбивства.