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16 червня 2026, 19:59

Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового

16 червня 2026, 19:59
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Фото: прокуратура Києва
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У Києві до 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено молодика, який заклав вибухівку у скутер, щоб підірвати військового

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою Дніпровський районний суд міста Києва визнав 20-річного чоловіка винним у вчиненні теракту. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 КК України.

Прокурорами у суді доведено, що у червні 2025 року молодик був завербований російськими спецслужбами та діяв в інтересах держави-агресора.

Він приїхав до Києва аби підготуватися до вчинення терористичного акту. За інструкцією куратора на орендованій квартирі обвинувачений виготовив саморобний вибуховий пристрій. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який обвинувачений заклав вибухівку.

Скутер, начинений вибухівкою, залишили за обумовленою адресою у Дніпровському районі Києва.

Саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім вибухівка не спрацювала належним чином, а постраждалий встиг відбігти.

Перед цим він познайомився у чат-боті для знайомств з дівчиною, яка запросила його на побачення і попросила взяти ключі від домофона її будинку під сидінням мопеда. Саме в цей момент і мав відбутися вибух.

За вчинення теракту обвинуваченому обіцяли заплатити 10 000 доларів США.

Суд призначав йому покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність кадрового співробітника російського ГРУ Артема Шмуля, який організував мережу диверсій в Одесі, залучивши до неї неповнолітніх.

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