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22 червня 2026, 18:54

ЗСУ знищили завод у Воронежі, де виготовляли електроніку для "Іскандерів" та Х-101

22 червня 2026, 18:54
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Фото: Генштаб ЗСУ
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22 червня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Повідомляється, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема для ОТРК "Іскандер".

Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво й постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО.

Зокрема, транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К"; діодів і транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукція цього заводу використовується для виготовлення високоточної керованої зброї, якою росіяни завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів.

Радник міністра оборони України і волонтер Сергій Стерненко опублікував у соцмережі Х відео наслідків атаки у Воронежі.

"У Воронєжі ракети атакували завод напівпровідникових приладів "Сборка". На місці влучання масштабна пожежа", - зауважив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 червня українські дрони уразили морську логістику для перевезення нафти у Краснодарському регіоні і нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі.

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