ЗСУ знищили завод у Воронежі, де виготовляли електроніку для "Іскандерів" та Х-101

Фото: Генштаб ЗСУ

22 червня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews .

Повідомляється, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема для ОТРК "Іскандер".

Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво й постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО.

Зокрема, транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К"; діодів і транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукція цього заводу використовується для виготовлення високоточної керованої зброї, якою росіяни завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів.

Радник міністра оборони України і волонтер Сергій Стерненко опублікував у соцмережі Х відео наслідків атаки у Воронежі.

"У Воронєжі ракети атакували завод напівпровідникових приладів "Сборка". На місці влучання масштабна пожежа", - зауважив він.

У нас тут вкусняшка проісходіт (с).



У Воронєжі ракети атакували завод напівровідникових приладів "Сборка". На місці влучання масштабна пожежа.



Підприємство, зокрема, виробляє "Панцир", деталі до ракет Іскандер-К та Х-101. pic.twitter.com/K2u0mdo4gO — Serhii Sternenko (@sternenko) June 22, 2026

Нагадаємо, що у ніч проти 21 червня українські дрони уразили морську логістику для перевезення нафти у Краснодарському регіоні і нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі.