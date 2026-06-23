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23 червня 2026, 11:40

Українські військові завдали удару по логістиці окупантів на Запорізькому напрямку

23 червня 2026, 11:40
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Фото: скриншот
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Українські бійці завдали ударів по російських логістичних маршрутах на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

У результаті атаки були знищені ворожі вантажівки, які використовувалися для постачання окупаційних військ.

"Окупанти чомусь досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму – це безпечна прогулянка. Але у дронів ДАД на це свій погляд", – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео зафіксовано ураження російської техніки.

Нагадаємо, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

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