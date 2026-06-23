Українські військові завдали удару по логістиці окупантів на Запорізькому напрямку
Українські бійці завдали ударів по російських логістичних маршрутах на Запорізькому напрямку
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.
У результаті атаки були знищені ворожі вантажівки, які використовувалися для постачання окупаційних військ.
"Окупанти чомусь досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму – це безпечна прогулянка. Але у дронів ДАД на це свій погляд", – йдеться у повідомленні.
На оприлюдненому відео зафіксовано ураження російської техніки.
Нагадаємо, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.