Фото: скриншот

Українські бійці завдали ударів по російських логістичних маршрутах на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

У результаті атаки були знищені ворожі вантажівки, які використовувалися для постачання окупаційних військ.

"Окупанти чомусь досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму – це безпечна прогулянка. Але у дронів ДАД на це свій погляд", – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео зафіксовано ураження російської техніки.

Нагадаємо, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.