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23 червня 2026, 09:56

Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії

23 червня 2026, 09:56
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Москва горить не тому, що Україна хотіла цієї війни. Москва горить тому, що Росія її розпочала
Москва горить не тому, що Україна хотіла цієї війни. Москва горить тому, що Росія її розпочала
Фото: соцмережі
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Удари по Московському нафтопереробному заводу в Капотні – це не просто ефектна картинка з чорним димом над столицею рф. Це демонстрація нової реальності: війна поступово переноситься на територію держави-агресора та починає впливати на інфраструктуру, яка забезпечує функціонування її військової машини.

Московський НПЗ – не символічна, а системна ціль. Його ураження створює проблеми для паливного забезпечення столичного регіону, транспортної системи, авіаційного вузла та всієї логістики навколо москви. Не менш важливий і психологічний ефект: російське суспільство дедалі частіше стикається з наслідками війни безпосередньо у власному тилу.

Саме тому реакція російської пропаганди настільки нервова. Вони вже вимагають карати не тих, хто розв'язав війну, а тих, хто фіксує її наслідки на відео та поширює інформацію. Для кремля проблема полягає не лише в самих ударах, а й у тому, що їх бачать мільйони росіян.

На цьому тлі важливо й інше. Україна дедалі частіше завдає далекобійних ударів власними засобами ураження. Це руйнує російський міф про "війну з усім НАТО" та демонструє значно неприємнішу для москви реальність: держава, яку путін планував підкорити за лічені дні, сьогодні здатна завдавати відчутних ударів по стратегічних об'єктах у глибині російської території.

Паралельно триває й міжнародна підтримка України. Нові пакети допомоги, розвиток спільних оборонних програм та зміни в американській політичній дискусії свідчать про те, що ставка кремля на втому Заходу від України поки що не спрацьовує.

Путін зробив історичну помилку. Він прагнув повернути Україну до сфери російського контролю, але натомість отримав державу, яка не лише вистояла, а й поступово формує для росії нову стратегічну реальність.

І головне – це вже не поодинокі операції. Ми спостерігаємо ознаки нової фази війни, в якій критично важливі об'єкти на території рф стають дедалі вразливішими.

росія й надалі завдаватиме ударів по українських містах. Але вона вже не може гарантувати абсолютну безпеку власного тилу, власної інфраструктури та власної ілюзії недосяжності.

Чотири роки тому путін приніс війну в Україну. Сьогодні війна дедалі частіше приходить у москву. І це не випадковість. Це закономірність.

Москва горить не тому, що Україна хотіла цієї війни. Москва горить тому, що росія її розпочала.

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Росія Москва Україна ЗСУ атака НПЗ пожежа Путін Кремль
 
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