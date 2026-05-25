Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит
Україна через російські атаки втратила власні нафтопереробні потужнсті. При цьому нестабільність на світових енергетичних ринках призвела до подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
"Обсяги нафтопродуктів у країні дозволяють покривати потреби у разі додаткових ризиків та гарантують безперервну роботу транспорту, генерації та критичних служб", - кажуть в уряді.
Експерт Сергій Куюн зазначив, що запасів дизельного пального в Україні більш ніж на місяць, а бензину - майже на два місяці.
Станом на 25 травня в Україні середні ціни на бензин такі:
- Бензин А-95 преміум – 80,02 гривні за літр;
- Бензин А-95 – 75,79 гривні за літр;
- Бензин А-92 – 69,62 гривні за літр;
- Дизельне паливо – 86,99 гривні за літр;
- Газ автомобільний – 47,03 гривні за літр.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.