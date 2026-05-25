Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит

Україна через російські атаки втратила власні нафтопереробні потужнсті. При цьому нестабільність на світових енергетичних ринках призвела до подорожчання

У Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

"Обсяги нафтопродуктів у країні дозволяють покривати потреби у разі додаткових ризиків та гарантують безперервну роботу транспорту, генерації та критичних служб", - кажуть в уряді.

Експерт Сергій Куюн зазначив, що запасів дизельного пального в Україні більш ніж на місяць, а бензину - майже на два місяці.

Станом на 25 травня в Україні середні ціни на бензин такі:

Бензин А-95 преміум – 80,02 гривні за літр;

Бензин А-95 – 75,79 гривні за літр;

Бензин А-92 – 69,62 гривні за літр;

Дизельне паливо – 86,99 гривні за літр;

Газ авто­мобільний – 47,03 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.