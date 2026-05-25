19:55  25 травня
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
20:40  25 травня
На Львівщині водій умисно збив поліцейського
21:50  25 травня
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 23:35

Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит

25 травня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна через російські атаки втратила власні нафтопереробні потужнсті. При цьому нестабільність на світових енергетичних ринках призвела до подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

"Обсяги нафтопродуктів у країні дозволяють покривати потреби у разі додаткових ризиків та гарантують безперервну роботу транспорту, генерації та критичних служб", - кажуть в уряді.

Експерт Сергій Куюн зазначив, що запасів дизельного пального в Україні більш ніж на місяць, а бензину - майже на два місяці.

Станом на 25 травня в Україні середні ціни на бензин такі:

  • Бензин А-95 преміум – 80,02 гривні за літр;
  • Бензин А-95 – 75,79 гривні за літр;
  • Бензин А-92 – 69,62 гривні за літр;
  • Дизельне паливо – 86,99 гривні за літр;
  • Газ авто­мобільний – 47,03 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни економіка
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Новий врожай уже на ринку: в Україні низка овочів зростає в ціні
25 травня 2026, 23:55
На Дніпропетровщині п'яна мачуха встромила ножа пасинку в спину
25 травня 2026, 22:55
Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили логістику та ППО ворога на Донеччині й Запоріжжі
25 травня 2026, 22:50
Сили оборони уразили нафтобазу, склади БК та комунікаційні вузли ворога
25 травня 2026, 22:39
У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці
25 травня 2026, 22:15
Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків
25 травня 2026, 22:05
Рятувальники завершили розбір завалів після удару РФ у Києві: підсумки рятувальної операції
25 травня 2026, 21:55
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
25 травня 2026, 21:50
Атака "шахедів" на Конотоп: частина міста залишилася без води
25 травня 2026, 21:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »