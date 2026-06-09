86 тисяч літрів фальсифікату: поліція викрила схему з пальним на Київщині

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виготовлення та реалізації пального на території Київської області та міста Києва

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб організувала підпільне виробництво бензину та дизельного пального з подальшим збутом через мережу автозаправних станцій, а також безпосередньо населенню.

Для виготовлення фальсифікованого пального зловмисники змішували низькооктанову сировину зі спеціальними присадками для підвищення октанового числа та додавали барвники, щоб надати продукції вигляду пального відомих виробників. Реалізація здійснювалася як через стаціонарні АЗС, так і з транспортних засобів, переобладнаних під мобільні міні-заправки.

У ході розслідування встановлено чотири місця виготовлення та зберігання фальсифікованого пального, а також десять автозаправних станцій, які купували незаконно виготовлену продукцію.

Правоохоронці провели 41 санкціонований обшук. У результаті вилучено понад 86 тисяч літрів пального вартістю більш ніж 7 мільйонів гривень, фінансову документацію, печатки, чорнові записи, техніку, носії інформації, транспортні засоби та грошові кошти в українській та іноземній валюті на суму майже 900 тисяч гривень.

Серед вилученого – бензин різних марок, дизельне пальне, резервуари для зберігання та зразки нафтопродуктів, які направлено на експертизу.

Підозру повідомлено вісьмом учасникам злочинної групи – організатору, менеджеру підприємства, бухгалтеру, довіреній особі та чотирьом водіям, які забезпечували перевезення та збут пального.

Шістьох фігурантів затримано. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна та проведення експертиз.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій, де продавали сурогатне дизельне пальне за заниженими цінами й без жодних сертифікатів якості. Нелегальні заправки працювали на території Путильської та Рукшинської громад.