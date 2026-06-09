Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
У травні інфляція в Україні становила 0,9% (у квітні було 1,4%). У порівнянні з травнем минулого року інфляція становить 8,2%
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У травні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 11,1% подорожчали фрукти. Зокрема, на 1,2-6,4% зролсли ціни на такі товари:
- продукти переробки зернових;
- хліб;
- соняшникову олію;
- макаронні вироби;
- рибу та продукти з риби;
- безалкогольні напої;
- яловичину;
- цукор.
Яйця впали в ціні на 15,3%. При цьому на 0,2-1,7% впали в ціні овочі, молоко, свинина, масло та сало. Тютюнові вироби та алкоголь зросли в ціні на 2,1% та 1,6% відповідно.
Ціни на взуття подорожчали на 2%, а одяг - на 1,6%. Ціни на транспорт зросли на 0,7%.
Нагадаємо, в Україні за тиждень суттєво змінились ціни на овочі. Низка овочів подешевшала, а деякі - зросли в ціні.
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