На Чернігівщині адвокат за хабарі прикривав схеми для ухилянтів

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали адвоката. Він обіцяв за хабарі "закрити" справу щодо організатора схем з ухиленням від мобілізації

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На хабарях викрили адвоката Ради адвокатів Чернігівської області. Він вимагав 80 тисяч доларів США від дружини підозрюваного в організації схеми для ухилянтів. За ці гроші він обіцяв вплинути на суддів та змінити запобіжний захід для її чоловіка.

СБУ затримала його "на гарячому", коли він отримав гроші. Тепер адвокату загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.