21 травня 2026, 10:41

Депутат міськради Харкова організував "трансфер" чоловіків до Румунії

Фото: Прокуратура України
Депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він діяв у змові з 28-річним працівником місцевого кафе та організував схему незаконного виїзду чоловіків до Румунії.

Для конспірації учасники схеми спілкувалися через месенджер Threema, де обговорювали деталі "послуг" – від оформлення фіктивних медичних документів і бронювання до безпосередньої організації перетину кордону.

У лютому 2026 року спільники запропонували знайомому незаконно виїхати до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут мав пролягати через Київ та Одеську область, а вартість "трансферу" становила 17 тисяч доларів США. Оплату планували отримати через криптогаманець.

Наприкінці березня правоохоронці затримали спільника депутата під час спроби отримати кошти.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували вісім чергових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року українські прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

