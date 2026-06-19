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19 червня 2026, 13:00

У Львові чоловіка заради бронювання від служби влаштували у поліцію за 5 тисяч доларів

19 червня 2026, 13:00
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Фото з відкритих джерел
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Франківський районний суд міста Львова затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Йшлось про працевлаштування чоловіка до правоохоронних органів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Йдеться про інспектора сектору кадрового забезпечення Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області. У матеріалах справи йдеться про те, що він нібито у змові з заступником начальника відділу кадрового забезпечення Управління поліції охорони вчинив корупційні дії.

У січні задокументували отримання чиновником 5 тисяч доларів. Ці гроші платили за вплив на посадовців УПО при працевлаштуванні чоловіка до поліції з подальшим бронюванням від військової служби. Правоохоронець казав "клієнту", що сума хабара може збільшитись, якщо у нього були проблеми з ТЦК.

Після викриття поліцейського звільнили. Після цього він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості і добровільно перерахував 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд призначив покарання у виді 93,5 тис гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині окружний адміністративний суд розглянув спір між ТЦК та громадянином, якого призвали на військову службу. Виявилось, що ТЦК мобілізував студента.

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