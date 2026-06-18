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18 червня 2026, 09:28

АМКУ не виявив змови на ринку пального, але закликав АЗС знизити ціни

18 червня 2026, 09:28
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Антимонопольний комітет не виявив ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Водночас регулятор наголошує на необхідності оперативного зниження роздрібних цін на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту

Як інформує "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Суспільного" заявив голова АМКУ Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, Комітет із березня проводить моніторинг і аналіз ситуації на паливному ринку. Він зазначив, що зростання цін було зумовлене "чіткими економічними чинниками", тому підстав для виявлення змови між учасниками ринку наразі не встановлено.

Водночас Кириленко звернув увагу, що ринок нерівномірно реагує на зміну світових котирувань нафти: роздрібні ціни, за його словами, швидше зростали, ніж знижувалися.

Він пояснив це необхідністю формування закупівельного портфеля, щоб уникнути дефіциту пального.

Також АМКУ у квітні рекомендував операторам ринку оперативніше реагувати на зміни світових цін як базового індикатора формування вартості пального.

За словами голови Комітету, нещодавнє падіння цін на нафту приблизно на 17% має відображатися і в роздрібному сегменті.

"Це можна робити вже зараз, оскільки зниження ціни є сталим і послідовним. Тому затягувати немає сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – зазначив Кириленко.

Він додав, що протягом останнього тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично залишилися без змін.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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