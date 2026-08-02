Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загибла, десятки поранених

Фото: Національна поліція

Увечері 2 серпня росіяни вчергове вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Внаслідок влучання російського боєприпасу багатоповерхівка загорілась. Також вогонь охопив автомобілі, які були припарковані поруч. Ударною хвилею пошкоджені житлові приміщення.

Також росіяни вдарили по приватному сектору.

Наразі відомо, що внаслідок удару загинула жінка, а також 21 людина отримала поранення. Серед постраждалих - двоє дітей. Одного з поранених з-під завалів деблокували рятувальники.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.