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02 серпня 2026, 18:45

На Прикарпатті чоловіка знайшли мертвим посеред вулиці

02 серпня 2026, 18:45
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Фото: Національна поліція
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На Прикарпатті 2 серпня знайшли мертвого чоловіка. Тіло знайшли у обласному центрі на Вовчинецьких пагорбах

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, померлий - житель Івано-Франківська, 48-річний чоловік. На його тілі побачили синці, а поруч лежав велосипед. Припускають, що він міг впасти з двоколісного транспорта.

"Наразі тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.

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