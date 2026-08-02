На Прикарпатті чоловіка знайшли мертвим посеред вулиці
На Прикарпатті 2 серпня знайшли мертвого чоловіка. Тіло знайшли у обласному центрі на Вовчинецьких пагорбах
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, померлий - житель Івано-Франківська, 48-річний чоловік. На його тілі побачили синці, а поруч лежав велосипед. Припускають, що він міг впасти з двоколісного транспорта.
"Наразі тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.
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