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02 серпня 2026, 17:35

У Харкові росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти": загинув працівник

02 серпня 2026, 17:35
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Фото: Новини.LIVE
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На Харківщині росіяни знищили поштовий термінал "Нової пошти". Це сталось внаслідок двох влучань

Про це повідомляють "Новини.LIVE", передає RegioNews.

На жаль, внаслідок російської атаки загинув працівник "Нової пошти". У компанії запевнили, що вони підтримують зв'язок із його родиною та надають необхідну допомогу.

Наразі "Нова пошта" уже перебудувала логістику у зв'язку з атакою терміналу.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.

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