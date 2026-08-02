У Кривому Розі підлітки налякали людей "вибухами"

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У Кривому Розі підлітки влаштували гучні розваги у центрі міста. Це сталось після того, як вони вкрали гірлянди з площі Захисників України

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі двоє підлітків зрізали гірлянди з повітряних кульок на площі Захисників України. Після цього вони влаштували гучні гуляння у центрі міста. У соцмережах показали відео, як молоді люди ходять вулицями з краденим декором та гучно хлопають. Місцеві жителі сприйняли ці звуки за постріли або вибухи, що їх налякало.

Батьків закликають поговорити з дітьми та нагадати їм про відповідальність за хуліганство та порушення громадського порядку.

Нагадаємо, на Київщині двоє дівчат танцювали під російську музику на Алеї Слави. Поліція проводить перевірку.