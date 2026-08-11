Російська армія просунулася на Донеччині – DeepState
Окупаційні війська мають просування у Покровському районі
Відповідні зміни зафіксовані 10 серпня на оновленій карті бойових дій від проєкту DeepState, передає RegioNews.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сухецького (село Покровського району Донецької області)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби Сили оборони України знешкодили ще майже 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 мільйон 460 тисяч військових.
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