Житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, під час нічного переходу зустрів ведмедицю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік самостійно спланував маршрут в обхід пунктів пропуску та вирушив у бік кордону. Під час "мандрівки" він натрапив на дику тварину. Киянин злякався і виліз на дерево, звідки сам зателефонував по допомогу.

На місце прибули прикордонники. Ведмедиці поруч уже не було. Військові допомогли киянину спуститися та забрали його до підрозділу.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали адмінпротокол (ст. 204-1 КУпАП).

Нагадаємо, раніше прикордонники Мукачівського загону відшукали в горах 24-річного жителя Кам’янця-Подільського. Через повне виснаження він не міг рухатися далі та сам звернувся по допомогу.