30 травня 2026, 18:39

Замість Румунії – на дерево: прикордонники врятували киянина від ведмедиці в горах Закарпаття

Фото: ШІ/ДПСУ
Житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гори, під час нічного переходу зустрів ведмедицю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік самостійно спланував маршрут в обхід пунктів пропуску та вирушив у бік кордону. Під час "мандрівки" він натрапив на дику тварину. Киянин злякався і виліз на дерево, звідки сам зателефонував по допомогу.

На місце прибули прикордонники. Ведмедиці поруч уже не було. Військові допомогли киянину спуститися та забрали його до підрозділу.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали адмінпротокол (ст. 204-1 КУпАП).

Нагадаємо, раніше прикордонники Мукачівського загону відшукали в горах 24-річного жителя Кам’янця-Подільського. Через повне виснаження він не міг рухатися далі та сам звернувся по допомогу.

Руминія прикордонники горы Закарпаття втеча від мобілізації втеча за кордон ДПСУ ведмеді
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
