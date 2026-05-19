У Києві іноземець клеїв символіку ЗСУ на цивільні джипи та палив їх на замовлення РФ

У Києві правоохоронці викрили та затримали іноземця, який за гроші від російських спецслужб займався підпалами автівок

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews .

Правоохоронці встановили, що на початку березня підозрюваний прибув до України у пошуках підробітків. Через Телеграм він знайшов роботу, яка полягала у підпалі автомобілів ЗСУ на замовлення спецслужб РФ. Втім, чоловік вирішив не шукати саме автомобілі військових, а власноруч наклеював символіку ЗСУ на цивільні позашляховики, а потім підпалював.

У такий спосіб у Парку Партизанської Слави підозрюваний підпалив автомобіль "Cherry Tiggo 2”, а на проспекті Григоренка - "Ssang Yong Rexton” кинувши горючу суміш на капот.

Затримали палія в орендованій квартирі, у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування зі спецслужбами РФ.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 24-річному громадянину Грузії повідомлено про підозру в умисному підпалі двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 КК України).

