У Києві іноземець клеїв символіку ЗСУ на цивільні джипи та палив їх на замовлення РФ
У Києві правоохоронці викрили та затримали іноземця, який за гроші від російських спецслужб займався підпалами автівок
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що на початку березня підозрюваний прибув до України у пошуках підробітків. Через Телеграм він знайшов роботу, яка полягала у підпалі автомобілів ЗСУ на замовлення спецслужб РФ. Втім, чоловік вирішив не шукати саме автомобілі військових, а власноруч наклеював символіку ЗСУ на цивільні позашляховики, а потім підпалював.
У такий спосіб у Парку Партизанської Слави підозрюваний підпалив автомобіль "Cherry Tiggo 2”, а на проспекті Григоренка - "Ssang Yong Rexton” кинувши горючу суміш на капот.
Затримали палія в орендованій квартирі, у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування зі спецслужбами РФ.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 24-річному громадянину Грузії повідомлено про підозру в умисному підпалі двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 КК України).
Нагадаємо, що у Києві судили чоловіка, який на замовлення підпалював військові автомобілі. Найближчі роки він проведе за ґратами.