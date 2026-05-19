19 травня 2026, 12:50

Росіяни вдарили балістикою по центру Прилук: дві людини загинули, серед 21 пораненого є дитина

Фото: поліція
У вівторок, 19 травня, російські війська вдарили балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки на Чернігівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Попередньо відомо про двох загиблих. Ще 21 людина отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них – 14-річна дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Рятувальники ліквідували займання.

Внаслідок удару пошкоджена низка будівель, автомобілі місцевих мешканців.

На місці працюють слідчі, криміналісти та всі екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 19 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки щонайменше шестеро людей отримали поранення.

війна обстріли загиблі Чернігівська область ракетний удар постраждалі
