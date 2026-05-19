19 травня 2026, 19:48

У Кривому Розі викрили організатора міжнародної афери на 7 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора
У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, який ошукав іноземні компанії майже на 7 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника відомої металургійної компанії міста.

За даними слідства, він разом зі спільниками створив фіктивну зарубіжну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією. Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу.

Для реалізації оборудки відкрили іноземні рахунки та шукали клієнтів серед закордонних компаній. У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними контракти на постачання продукції та перерахували 180 тис. доларів США і 90 тис. євро - загалом майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили та розподіляли між учасниками схеми.

Організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,3 млн грн. Також вирішується питання щодо інших учасників схеми.

Нагадаємо,що колишній депутат Хмельницької обласної ради та відомий агробізнесмен побудував майже "ідеальну" схему вимивання грошей із державного банку. Отримавши кредити, чоловік розпродав заставне майно і втік з України.

