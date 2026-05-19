19 травня 2026, 19:29

На Прикарпатті викрили схему розкрадання газу з ГТС на 203 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Прикарпатті прокурори викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Організував схему керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив трьох підлеглих.

Підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням "Оператора ГТС України".

За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу.

Схема була примітивною за способом, але масштабною за наслідками: за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу.

У результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу. Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс.

Сума встановлених збитків – понад 203 мільйони гривень.

Організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про тримання під вартою. Також наполягатимуть на заставі у розмірі завданих державі збитків – 203 мільйони гривень.

