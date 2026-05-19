Глухівська громада на Сумщині під ударом БпЛА: є загиблі та поранені
Сьогодні 19 травня російські війська атакували ударним безпілотником цивільну інфраструктуру Глухівської громади на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 58 та 52 років.
Ще четверо людей отримали поранення – двоє чоловіків і двоє жінок. Усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу.
Наслідки російської атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 39 населених пунктів Сумської області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, легкові автомобілі, майстерня університету. Є постраждалі цивільні.
Росіяни вдарили балістикою по центру Прилук: дві людини загинули, серед 21 пораненого є дитинаВсі новини »
19 травня 2026, 12:50Обстріли Харківщини: двоє загиблих і 12 постраждалих, серед них дитина
19 травня 2026, 09:45На Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще 14 – поранені
19 травня 2026, 08:13
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Корупція у Верховному Суді: ще четверо суддів отримали підозри
19 травня 2026, 15:00На Львівщині чоловік жорстоко побив 73-річну сусідку – її госпіталізували
19 травня 2026, 14:47Спроби незаконного перетину кордону: з початку війни затримали 68,5 тис. осіб
19 травня 2026, 14:24На Херсонщині окупанти залякували 17-річного українця
19 травня 2026, 14:15На Закарпатті керівник ГО та екс-чиновник ТЦК бронювали ухилянтів за хабарі
19 травня 2026, 13:55На Львівщині чоловік кинув гранату біля стадіону: його затримали
19 травня 2026, 13:33Скандал на Черкащині: працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю
19 травня 2026, 13:15Росіяни вдарили балістикою по центру Прилук: дві людини загинули, серед 21 пораненого є дитина
19 травня 2026, 12:50У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
19 травня 2026, 12:31
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »