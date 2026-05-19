У Нікополі російські БпЛА двічі атакували рятувальників ДСНС

Фото: ДСНС

У Нікополі 19 травня російські війська двічі атакували FPV-дронами рятувальників, які прямували на гасіння пожежі у житловому будинку після чергового обстрілу

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Під час виконання завдання окупанти завдали прицільного удару по пожежному автомобілю.

Надзвичайники застосували засоби радіоелектронної боротьби, щоб збити безпілотники з курсу, однак дрони все ж влучили у техніку.

Особовий склад у момент атаки перебував в укритті, тому ніхто з рятувальників не постраждав.

У ДСНС наголосили, що російські війська регулярно завдають повторних ударів по рятувальниках під час ліквідації наслідків обстрілів, через що надзвичайники змушені працювати під постійною загрозою атак.

Нагадаємо, що ввечері 18 травня російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.